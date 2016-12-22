紐約市聯外橋梁及隧道明年告別人工收費

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紐約市自2017年起所有聯外橋梁及隧道將全面採用電子收費系統，告別人工收費時代。中央社記者黃兆平紐約攝 105年12月22日

紐約市自明年起所有聯外橋梁及隧道將全面採用電子收費，告別人工收費時代。原有收費員全部改分配協助警察處理罰單事宜。

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）表示，當大家已全部使用MetroCard搭乘大眾交通系統，消費者於ATM提款，以信用卡繳付帳單時，還需要駕駛每遇橋梁及隧道必須停下來排隊，以現金繳通行費？這完全是過時的做法。

根據紐約州政府計畫，紐約市聯外橋梁及隧道無紙化收費系統明年起實施後，所有駕駛人皆須裝設E-ZPass電子收費器，未裝置者，系統第一時間照相記錄車牌，駕駛30天內收到帳單，再30天內完成繳費。

專家估計，紐約實施全面電子收費後，1年平均可節省駕駛21小時路上停留時間、減少廢氣排放以及節省約達100萬加侖汽油。1051222

(中央社)