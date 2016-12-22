68聖國學生領台獎學金 跨部會討論處置
聖多美普林西比與中華民國斷交，目前共有68位聖國學生在台就讀，外交部近期將召開跨部會會議，處理這些學生的獎學金問題。
外交部今天上午召開例行記者會，據統計目前有68位就讀學士以上及修習華語的聖國學生在台讀書，其中有31人是領取教育部相關獎學金、34位領取外交部台灣獎學金，另有3人是領取財團法人國際合作發展基金會獎學金。
國合會副秘書長李(柏)浡在會中說明，其中聖國總統女兒是領取國合會獎學金，目前唸陽明大學碩士班一年級，在昨天斷交後，未來該如何處理獎學金，外交部近期會與教育部、中研院等單位召開會議討論。
李(柏)浡說，要等相關部會開會討論後再來處理，目前還沒有做成真正決策。1051222
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。