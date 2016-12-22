68聖國學生領台獎學金 跨部會討論處置

我要評比

聖多美普林西比與中華民國斷交，目前共有68位聖國學生在台就讀，外交部近期將召開跨部會會議，處理這些學生的獎學金問題。

外交部今天上午召開例行記者會，據統計目前有68位就讀學士以上及修習華語的聖國學生在台讀書，其中有31人是領取教育部相關獎學金、34位領取外交部台灣獎學金，另有3人是領取財團法人國際合作發展基金會獎學金。

國合會副秘書長李(柏)浡在會中說明，其中聖國總統女兒是領取國合會獎學金，目前唸陽明大學碩士班一年級，在昨天斷交後，未來該如何處理獎學金，外交部近期會與教育部、中研院等單位召開會議討論。

李(柏)浡說，要等相關部會開會討論後再來處理，目前還沒有做成真正決策。1051222

(中央社)