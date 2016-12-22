落實輪班間隔11小時 勞動部：再溝通
勞動部長郭芳煜今天針對何時落實輪班制需間隔11小時表示，勞動部需要一點時間做溝通，在還沒溝通前，不知道不同行業所需要的時間，勞動部也會經常到立法院報告並接受監督。
總統府昨天發布總統令，正式公布勞基法相關修法條文，並分3階段實施，1例1休從23日開始上路，刪除國定7天假跟特休假從明年1月1日起實施，輪班制需間隔11小時部分，則待行政院決定實施日期。
對此，國民黨立法院黨團副書記長李彥秀今天在立法院社會福利及衛生環境委員會質詢時表示，1例1休上路後，很多人關注輪班制度，目前有來自經濟部的壓力，希望不要這麼快，因為很多業者，如運輸業，無法按照11小時的輪班制度。
李彥秀指出，立法院曾經在修法時，授權行政院跟司法院另定實施時間，但從86年至今都沒定出來，擔心輪班制需間隔11小時是否也會變成無法實施的具文，朝野共識無法實施怎麼辦？希望勞動部有具體實施的時間。
郭芳煜表示，勞動部會經常到立法院報告並接受監督，後續怎麼做，立委都會看在眼裡，要讓勞動部有溝通時間，不要先否定勞動部不知道何時要實施。
李彥秀說，勞工要看到的是何時可以真正落實實施，沒有具體時間，雇主就會有鴕鳥心態，勞動部現在不積極面對，時間不訂出來，事情永遠無法解決，運輸業、醫護人員過勞永遠無法解決。勞基法修法除了砍7天假，到底給勞工什麼？
郭芳煜表示，最起碼勞動部要有一點時間溝通，才有辦法回答這個問題，在還沒進行溝通前，不知道不同行業所需要的時間。
李彥秀指出，目前未執行11小時輪班前，運輸業缺工就有6000多人，醫療服務則為8550人，若落實實施後，缺工會更多。她說，「你是勞動部長，不是資動部長，所以時間很重要。」對企業主來說，越晚多請人越好，因為成本可降低，但勞工的哀嚎卻一直持續。1051222
(中央社)
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