男攜320萬新台幣闖出境 直冒冷汗露餡

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一名46歲男子今天清晨攜帶新台幣320萬元，企圖闖關出境，但因為神色可疑、直冒冷汗，遭航警局安檢人員發現有異，身上的鉅額現鈔遭到退關處理。

航空警察局安全檢查大隊表示，46歲何姓旅客預計搭乘今天清晨7時25分的華航班機前往香港，但在第一航廈接受安全檢查時，檢查員發現該旅客東張西望、眼神閃爍且冷汗直流，進一步對何男搜身調查。

安檢人員隨後在男子的腰部、大小腿、鞋襪發現夾藏鉅額新台幣現鈔，清點後共達新台幣320萬元，全案移由海關處理。何男供稱鉅款為個人所有，準備帶往香港賺取匯差。

依旅客攜帶新台幣、外幣及人民幣限額規定，旅客攜帶新台幣以10萬元為限，超過限額時，應在出境前事先向中央銀行申請核准，持憑查驗放行。男子攜帶超額新台幣依規定以退關方式處理，男子因而放棄原來班機與行程後離去。1051222

(中央社)