還原歹徒犯案過程 江蕙低調出庭說明

歌手「二姐」江蕙的胞弟日前在淡水住處遭歹徒持鐵器打傷，江蕙當天也在場被挾持。士林地檢署今天表示，為還原當天情形，昨天以證人身分傳喚江蕙到庭說明，訊後請回。

江蕙弟弟18日在位於新北巿淡水「楓丹白露」社區住處遭歹徒持鐵器打傷，新北市淡水警方21日凌晨於台北市逮捕陳嫌；陳男昨晚遭檢方聲請羈押獲准。

檢警調查，陳男曾短暫在案發社區擔任清潔工。為還原當天案發狀況及調查犯案動機，士林地檢署檢察官昨天下午以證人身分傳喚江蕙到庭說明，訊後請回。

江蕙今天凌晨在臉書上貼文表示，感謝不眠不休的人民保母，雖然嫌犯落網，但腦子裡還是抹不去弟弟，滿臉血跡驚嚇淒厲的尖叫聲，「還好有這個尖叫聲，讓我十步當一步的衝上樓！比起當下也被歹徒挾持的我，更不捨千百倍，因為善良的弟弟，是個智能不足的老小孩，怎麼可以如此這般對他」。

此外，江蕙經紀人陳子鴻說，江蕙手被割傷，目前狀況還好，已委託律師對歹徒提告傷害等罪。1051222

(中央社)