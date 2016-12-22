國軍盼吸引精英 網路戰勤務加給最高5萬

為提升募兵成效，國防部規劃「網路戰勤務加給」、「電展室情報職務加給」、「戰航管勤務加給」等7項待遇調整案；為吸引懂網路的菁英，據規劃，網路勤務加給最高可到5萬元。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部進行「民國 107年國防部停止徵集義務役役男及實質達成募兵制目標之相關規劃、執行進程」專案報告。

國防部人事次長室次長徐衍璞報告時指出，為了提升部分作戰部隊及特殊專長人力招募與留營誘因，規劃推動「第二階段戰鬥部隊加給」、「網路戰勤務加給」、「電展室情報職務加給」、「儀隊勤務加給」、「戰航管勤務加給」、「尉級軍官志願役加給」及「尉級軍官士官留營慰助金」等7項待遇調整案。

徐衍璞說，將持續與行政院相關業務機關溝通說明，爭取儘速核發，以提升並穩固基層部隊人力。

民主進步黨籍立法委員劉世芳質詢時詢問這7項加給加起來的發給人數是否會破萬？國防部資源規畫司司長陳正棋答詢表示，第二階段戰鬥部隊加給接近3萬人；尉官勤務加給和志願役勤務加給有2萬多人，裡面人數有重複；網路戰因為要專業執照，人數很少；三軍儀隊只有280人，還有預備隊和正式隊。

陳正棋說，網路戰加給不管是精英級或專家級，都要取得世界級證照；劉世芳認為，網路戰人員不一定要有年齡體力限制，40多歲、50歲的人在社會歷練和風險分析上可能更精準，網路戰應該要破除體力好才能當兵的限制。

劉世芳出示資規司提供的資料顯示，國防部在2016年7月11日陳報行政院的加給，「第二階段戰鬥部隊加給」的金額是3000至5000；「尉官勤務加給」是1萬元；「網路戰勤務加給」是5000至5萬元；「電展室情報職務加給」金額是3000至1萬；「儀隊勤務加給」是5000至1萬、「戰航管勤務加給」是3000至1萬。

劉世芳詢問，為何陳報行政院半年預算還下不來？陳正棋說，行政院有整體資源分配考量，最近國防部會安排人事總處主管和科長以上去看看這7項加給的單位，讓他們了解為什麼這些單位編現比稍微低點、為什麼作業環境特別艱苦、為什麼要規畫這些加給。1051222

(中央社)