華視總經理爭奪戰 郭建宏確定出線

郭建宏傳出也是華視總經理熱門人選。（資料照）

華視將於今天（22日）下午舉行董事會，總經理寶座爭奪戰正式搬上檯面！據傳華視現任總經理王麟祥可能出局，日前才傳出前東森總經理陳繼業與高武松兩人激烈相爭，今又傳出華視董事長陳郁秀將在董事會上，提名映畫製作公司董事長郭建宏。由於之前提名公視總經理過程一波三折，因此這次，陳郁秀還特地事先運作董事，在董事會上支持郭建宏。而剛剛下午4點多結果出爐，郭建宏確定出線。

只是，郭建宏與華視的恩怨，許多人還記憶猶新，據悉已引起部分董事質疑，有董事指出，今年六月郭建宏才因其製作的綜藝節目《華視天王豬哥秀》喊停，拉著一度想入主華視的余天，大動作召開記者會，控訴華視是詐騙集團，還不惜與華視對簿公堂。據了解，目前官司仍在訴訟當中，郭建宏卻成為總經理提名人選，董事因此質疑，郭的角色和入主華視的目的，都無法服眾。

華視新總經理人選，幾個月來傳聞不斷，但幾乎都是政治酬庸，或各方角力下推出的名單，引發董事會內部出現不滿聲音，但仍有董事對陳郁秀懷抱期待，認為她應該要守住公廣價值與裡想，而不是讓華視成為利益交換的工具。

(中時)