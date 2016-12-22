賴清德就職6周年 揭示鐵路地下化明年如期動工

賴清德就職6周年記者會，強調做好每一天比較重要。(曹婷婷攝)

一名計程車司機欲向市長陳情遭警衛拉走。(曹婷婷攝)

台南市長賴清德就職6周年，22日舉行6周年記者會，賴清德表示，去年有登革熱考驗、今年年初有大地震，今年跟去年對台南一樣，都是辛苦的一年，但「打斷手骨顛倒勇」，施政反而更豐碩，他也強調，這2年雖然辛苦，但未來將苦盡甘來，也明確揭示，喧騰已久的台南市鐵路地下化，明年將如期動工。

至於外界關心賴清德是否做好做滿？若中央徵調是否前往？他則笑答，過去6年來，擔任市長的每一天都盡心盡力，「作好每一天」比較重要。

不過，這場就職也有一段插曲上演，計程車司機黃清會在就職典禮尾聲時，趁賴清德在台上發表感言，突然一個箭步高舉雙手衝上前，3名警衛見狀及時上前拉住，賴清德雖緩頰要求警衛無須將人架走，不過，男子仍被及時帶離現場。黃先生表示，因不滿高鐵外計程車排班被財團壟斷，過去多次陳情未果，出此下策，希望能當面向市長表達心聲。

(中時)