丟棄客戶萬件DM快遞員工認罪賠償緩輕判

在一家快遞公司擔任內勤行政，負責分派顧客委託郵件給快遞人員配送的宋姓男子，去年11月9日將負責受託配送的花旗銀行、ZARA公司共1萬件廣告宣傳品，私下丟到北市新生南路、新亥路口的資源回收車，未分配給公司快遞人員配送，隔天公司發現這批廣告宣傳品不見，展開追查，宋坦承「是我丟掉了！」公司賠償客戶印製費、郵資共10萬多元後對宋提告。

全案經台北地院審理，法官認為宋男，沒有恪盡職守處理事務，反任意棄置受託轉配送的廣告宣傳品，損害告訴人公司利益，所為不足取，也不宜輕縱，但考量宋坦承犯行認罪，並在安排調解後，與公司達成和解，換取原諒，依背信罪輕判宋拘役50 日，可易科罰金5萬元。

(中時)