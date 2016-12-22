明年農曆春節兩岸加班機 明午9時開賣

交通部氏航局今天表示，為便利旅客儘早規劃春節行程，民航局已核准國籍航空公司第一波兩岸春節加班機，中華航空公司及長榮航空公司將於23日上午9時起至24日晚間24時止開放僅限各公司網站銷售，直接以優惠的價格提供予購票民眾。

明年兩岸春節疏運期間為1月14日至2月11日，目前中華航空公司及長榮航空公司已提出104班加班機申請(包括上海浦東65班、廣州13班及其餘航點26班)。未來航空公司將視市場需求調整加班機計畫，民眾可洽各航空公司或旅行社詢問航班資訊。

在加班機票價方面，民航局已循例要求國籍航空公司配合比照往年提供優惠，如：紅眼航班票價不超過年票6折，非紅眼航班之杭州、無錫、寧波、深圳航線不超過年票85折，其餘航線不超過年票7折；另其中上海及北京航線仍不得超過新台幣15,000元及17,000元上限。(以上票價以台灣出發價格基礎，未含機場服務費及燃油附加費)

各航空公司所提供加班機詳細資訊及優惠票價，民眾可在航空公司網站上查詢。

(旺報)