天冷火鍋夯 花蓮稽查火鍋料全合格

氣候轉涼，食用火鍋機會增多，花蓮縣衛生局針對全縣火鍋店GHP稽查並抽驗火鍋料產品，共查核22家業者；現場缺失均已限期或輔導改善，檢驗結果均符合規定。

花蓮縣衛生局長李宏滿今天表示，上月起動員稽查員至超市、量販店及火鍋業者辦理食品良好衛生規範(GHP)稽查並抽驗火鍋料產品，檢驗項目包括己二烯酸等13種常見防腐劑及過氧化氫，檢驗結果於衛生局網頁供民眾參考。

GHP稽查重點為環境衛生、廢棄物處理、火鍋湯底標示及食品業者登錄正確性，常見缺失包括餐飲作業人員體檢未完成、冷凍冷藏溫度過高及食材未離地存放等，均已限期改善或輔導改善完成。

李宏滿說，消費者選購火鍋料時，宜選購有優良食品認證的商品。購買前可檢視產品外觀，避免購買來路不明、異常白皙、有藥水味的火鍋料，以免攝入過量過氧化氫。應注意販賣場所環境衛生及保存溫度，冷藏溫度應在7℃以下、冷凍溫度在-18℃以下，確保產品不會受微生物汙染。

李宏滿提醒民眾，吃火鍋時要注意儘量少吃油脂多及熱量高的餃類及肉丸類，喝火鍋的湯要限量並先把浮油撇去再喝；火鍋湯汁中含有大量的普林及鈉、鉀等電解質，有痛風及腎功能不良等慢性疾病者更要少喝；享用美味的火鍋，也應要增加蔬果攝取，達到均衡飲食。1051222

(中央社)