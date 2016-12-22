限播BIGBANG新歌 粉絲批KBS

我要評比

南韓公營廣播電視台KBS判定男團BIGBANG新歌「FXXK IT」不適合在節目中播出，但由於其他電視台並未限制此歌曲的播出，因此引發爭議。

南韓「日刊體育」報導，KBS於昨天公開歌曲審議結果顯示，BIGBANG於13日發表的第3張正規專輯雙主打歌之一「FXXK IT」被判定為不適合播出歌曲，原因是歌詞中特定用詞存在問題。

報導指出，粉絲們對KBS的審議結果表示驚訝，紛紛質疑在其他電視台順利播出的歌曲，為何只在KBS被判定為不適合播出。另外，大多數粉絲不理解電視台為何在歌曲發表兩週之後，才做出這樣的審議結果。

對於此次事件，相關人士和粉絲們都認為，這可能是KBS對BIGBANG沒有出演自家電視台節目而採取的報復行為。

BIGBANG回歸之後，只出演了SBS電視台「人氣歌謠」這一檔音樂節目。此外，還出演了MBC電視台的「無限挑戰」、「Radio Star」、「一週的偶像」等節目。這更加印證了粉絲們稱此次事件為報復行為的推斷。

據報導，對於KBS的審議結果，YG娛樂表示，「雖然令人惋惜，但不會要求重新對歌曲進行審議。」

BIGBANG的「FXXK IT」在12月13日公開之後，便橫掃多個音樂排行榜，獲得了超高人氣。1051222

(中央社)