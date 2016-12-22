1-10月 宏都拉斯貿易逆差降10%
根據宏都拉斯中央銀行統計，今年截至10月底，宏國的進出口貿易逆差達到40億9820萬美元，比去年同期減少了10%。
央行指出，去年截至10月30日，宏都拉斯的貿易逆差為45億5190萬美元，今年同期減少了4億5370萬美元。
據官方統計，今年前10個月，宏都拉斯出口總額為32億2020萬美元，比去年同期減少了3.9%；而進口金額更下降了7.4%，為73億1840萬美元。
央行在一份報告中說明，宏都拉斯在上述期間出口減少的原因是宏國一些主要出口農業加工產品和製造品的國際價格低迷。
央行指出，上述期間，美國仍為宏都拉斯最主要的貿易夥伴，吸收了12億660萬美元的宏國出口，其次是歐洲的8億2530萬美元以及中美洲鄰國的7億5210萬美元。
報告中也說明，宏都拉斯在10個月期間進口下滑的原因是對原物料、半成品、資本財、燃料、潤滑油、電力能源和建築材料的需求減少所致。
央行表示，宏都拉斯的進口主要來自美國、中美洲、歐洲、一些拉丁美洲國家及中國大陸。
根據官方資料，宏都拉斯去年全年的貿易逆差為55億300萬美元。 1051222
(中央社)
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