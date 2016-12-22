美韓同盟鞏固？川普國安顧問肯定薩德

韓國國防部人士21日稱，被提名為川普新政府國家安全顧問的邁克爾·弗林（Michael Flynn）20日稱，駐韓美軍部署「末段高空區域防禦係統」（THAAD，薩德）是從韓美同盟層面做出的正確決定，其象徵著同盟的穩固。該當局人士表示，正在訪美的外交部第一副部長林聖男和國防部政策室室長柳濟昇在美國華盛頓會見了弗林被提名人；韓媒稱，此次是川普首次發布與部署薩德相關的立場。

韓國《中央日報》22日報導稱，在韓國國會通過總統彈劾案之後，在野黨要求中斷薩德的部署，而在這一關鍵時刻，弗林進行了上述發言，因此備受關注。

報導指出，弗林曾擔任美國國防情報局(DIA)局長，美國大選時向川普就外交和安保政策提了一些建議。

據悉，他在與柳濟昇室長會面時表示，希望下一屆政府持續進行合作，以發展更為強力的韓美同盟，希望與韓國這一核心同盟國進行緊密溝通。

值得一提的是，弗林表示，朝鮮的核與導彈威脅對韓半島乃至東北亞與世界的和平穩定都是重大威脅，美方對這一點深有同感；他並稱，包括共享朝鮮情報在內，未來韓美兩國之間有必要在對朝政策中進行緊密互助。

(旺報)