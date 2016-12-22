卡哇伊 來看布萊恩的么女

前美國職籃洛杉磯湖人隊球星布萊恩（Kobe Bryant）的么女來到這個世界16天，做父親的就迫不及待在自個兒社群網站頁面曬女兒萌照，留言喊卡哇伊的驚呼聲此起彼落。

這張網路瘋傳的萌照，只見布萊恩的愛女全身被粉紅毛線外衣包裹，沒有張開眼睛的她睡得安詳沉靜，五官娟秀又細緻，網友驚呼Adorable，不過也有狀況外的頻問，這是個男孩嗎？

還有網友留言替布萊恩求子說，「我們需要另一個科比布萊恩」。

網友留言無厘頭，卻絲毫不影響布萊恩喜得么女的喜悅，介紹她的名字是畢安卡貝拉布萊恩（Bianka Bella Bryant），12月5日臨盆來到這個世上剛滿16天，目前體重7磅5盎司，身高20吋。

布萊恩的另一半凡妮莎布萊恩（Vanessa Bryant）喜出望外說，她和布萊恩以筆墨難以形容的喜悅，歡迎剛出生的寶貝畢安卡。

這是這對美國籃壇金童玉女孕育的第3個女兒，3千金加愛妻，布萊恩在家裡的地位越來越像女生宿舍舍監了，雖然他今年4月退休曾宣示，要全球走透透推廣籃球終生做籃球志工，不過看來他得先再重溫如何當奶爸。

至於畢安卡的大姊和二姊分別再2003年與2006年出世，二姊與么女就相差10歲，畢安卡可真是全家人的掌上明珠了。1051222

(中央社)