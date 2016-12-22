淡水驚魂 貨櫃車打滑猛撞分隔島

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今天上午在淡水中正東路及八勢路口出現貨櫃車打滑往前衝的驚險場面，車子猛撞分隔島並撞倒路樹，所幸無人傷亡。

警消今天上午接獲通報有拖板車撞上分隔島意外，立即出動大批人力前往處理，只見貨櫃車車頭撞上分隔島，撞倒1棵路樹，現場交通一度打結，經警方第一時間加派警力現場疏導，交通恢復順暢，路樹也鋸除移置。

警方調查，59歲的洪姓司機酒測值為零，自稱當時行駛在中正東路(往台北方向)內側車道，看見前方八勢路由綠燈轉黃燈，開始踩煞車，因天雨路滑失控打滑。

洪男供稱為了不撞到其他車輛，將方向盤往左打自撞路樹，車頭雖幾乎全毀，但現場無人傷亡。至於確實肇事責任仍待進一步調查釐清。1051222

(中央社)