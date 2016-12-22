韓強制執行 菸盒列印吸菸有害警示圖片

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南韓保健福祉部依據「國民健康增進法」，明天起使用印有「吸菸有害」警示圖片的包裝菸盒。

南韓保健福祉部今天發布新聞資料指出，在歷時13年的立法努力下，終於可以於明天使用吸菸有害警示圖片的菸盒，希望能持續產生降低吸菸率的效果。

保健福祉部表示，汝矣島、江南站等首爾市內6處零售店將從明天起銷售採用新菸盒包裝的香菸。

警示圖片內容包括：病變的肺、穿孔的咽喉、爛掉的牙齒，視覺效果令人觸目驚心。1051222

(中央社)