藍營黨魁改選提前 郝龍斌盼有民主程序

中國國民黨主席改選確定提前開打。國民黨副主席郝龍斌今天說，對此沒有特別意見，但認為一切都要有民主程序。

國民黨主席改選時程提前，訂於明年5月20日舉行。目前除了黨主席洪秀柱表態爭取連任外，郝龍斌似乎也動作頻頻。

郝龍斌上午前往宜蘭縣議會，推動反核食公投時說，對於改選時程提前一事，沒有特別意見，但認為要有民主程序，希望在下週中常會時可進一步仔細討論；民主很重要，團結也很重要，但若沒有民主就沒有團結，做為黨的主要負責人，如何維持制度合理性，民主、多元包容很重要。

至於是否黨主席參選？郝龍斌說，他在任何地方都被問到此事，若每天都在想黨主席的事，那什麼事都不能做，現在國民黨若不能體會民意需要，誰當黨主席都一樣。目前要請大家一起協助如何讓國民黨了解民眾需要，這樣國民黨才會被認同，這樣才有希望。1051222

(中央社)