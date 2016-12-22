南鐵地下化 賴清德：106年一定動工

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多次爆發激烈抗爭的台南鐵路地下化工程，台南市長賴清德今天在就職6週年記者會中宣布，台南鐵路地下化工程明年一定動工。

台南市政府全力推動的台南鐵路地下化工程，今年已啟動仁德區地上物拆除，賴清德上午在就職6週年記者會中斬釘截鐵地說，台南鐵路地下化工程明年一定動工。

賴清德表示，鐵路延伸段立體工程包括永康地下化、新市高架化及善化平面的規劃，市府交通局也已送到交通部。1051222

(中央社)