顧立雄：洪秀柱沒把黨工權益放第一
行政院不當黨產處理委員會主委顧立雄今天表示，國民黨副主席詹啟賢曾找黨產會擬定行政契約，關心到黨工權益，反而是國民黨主席洪秀柱沒考量黨工立場，「我感到非常遺憾」。
立法院內政委員會今天邀顧立雄列席，繼續審查106年度中央政府總預算案不當黨產處理委員會收支部分。
媒體報導，中國國民黨和黨產會一度擬用簽定「行政契約」方式，解決中投、欣裕台及國民黨遭凍結的台銀9張支票，甚至已草擬完成8點行政契約議定內容，包括同意國民黨成立專戶用於黨工年資結清所需的新台幣16億元資金，及國民黨撤回所有告訴，但國民黨主席洪秀柱最後並未簽字。
顧立雄今天表示，如果各位有看行政契約內容，會發現詹啟賢一直有關心到黨工權益，也會從中投要處分的16億元資產，用來全面結清黨工年資，但洪秀柱最後不肯簽名，黨產會跟詹啟賢協談時，已經盡量思考保障黨工權益問題。
顧立雄說，他個人很遺憾的是，反而是洪秀柱沒有考量到黨工立場，「她為什麼不願意在這部分上去把黨工權益放在第一，是我感到非常遺憾」，這點也要讓各界知道，是誰沒有在照顧黨工權益，因為他在協談過程中相當有感觸，所以必須講一下。1051222
(中央社)
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