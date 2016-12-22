台聖斷交 國合會撤離啟動文件銷毀

聖多美普林西比與中華民國斷交，財團法人國際合作發展基金會副秘書長李(柏)浡22日表示，目前正依程序進行撤離行動，機密文件會帶回台灣，其它文件則在拍照存證及列冊後將以適當方式銷毀。中央社記者吳家昇攝 105年12月22日

聖多美普林西比與中華民國斷交，財團法人國際合作發展基金會今天表示，目前正依程序進行撤離行動，機密文件會帶回台灣，其它文件則在拍照存證及列冊後將以適當方式銷毀。

國合會副秘書長李(柏)浡上午在外交部例行記者會說明，國合會昨天上午召開緊急應變會議，會依照關館標準作業進行資產出售及人員撤離行動。

李(柏)浡說，目前在聖國資產都是執行計畫所需，估計總值約新台幣170萬元，部份會贈送給對方合作單位或國際組織等，至於在公文處理方面，機密文件會帶回台灣，其餘文件則會就地以適當方式銷毀，但銷毀前也需拍照存證及列冊 。

另外在人員撤離部份，國合會目前在聖國有5位替代役男改派其它國家，而技術團及專案計畫方面，共有4名團員及2位眷屬，將分2梯次撤離，第一梯次將在12月底回來，第二梯次則是會有約1個月時間處理後續事宜後撤離。

另外，外交部也表示，駐聖大使館除了大使外，外交部還派有4名館員，依據外交互惠條例，關館將進行雙邊協商盡速處理。1051222

(中央社)