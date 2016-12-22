就職6週年 賴清德：台南明年苦盡甘來

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台南市長賴清德今天在就職6週年記者會中表示，台南去年登革熱，今年大地震，這2年都很辛苦，但市府「打斷手骨反而勇（台語）」，台南明年將苦盡甘來。

賴清德今天在永華市政中心召開就職6週年記者會，市府一級主管、市政顧問、立委林俊憲、葉宜津等人齊聚一堂，非常熱鬧。

賴清德闡述政績及台南未來城市發展的目標，包括市立美術館、市立總圖、國家圖書館南部分館、五大文化園區等，將台南打造成文化首都、低碳城市、智慧新城、觀光樂園。

賴清德更承諾民國109年時，台南不會有嚴重污染河川。1051222

(中央社)