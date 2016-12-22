大溪高中鷹架倒塌5死 家人招魂鼻酸
桃園市大溪高中發生校內圖資大樓鷹架倒塌，造成5人跌落身亡，家屬今天前往現場招魂，氣氛令人鼻酸。桃園市政府也發給職災慰問金，校方並加強學生心理輔導。
大溪高中發生校內鷹架倒塌，造成5人跌落後身亡，桃園地檢署初步釐清死因為施工大樓鷹架倒塌，死者頭頸胸腹部及四肢多發性鈍創，顱內出血，造成顱顏面骨粉碎性骨折，出血性休克死亡。
桃園地檢署檢察官黃柏嘉與勞動部職業安全衛生署北區中心人員上午前往大溪高中，並會同消防局跟警方確認案發過程。
家屬也前往現場招魂，隨即又趕往殯儀館，氣氛哀戚，令人鼻酸。
桃園市長鄭文燦表示，每名死者先行發放新台幣20萬元職災慰問金，其中兩位未設籍在桃園的兩位原住民，另簽發10萬元的慰問金，同時要求桃園市所有工程都要注意安全。
桃園市政府教育局也加強學生心理輔導，同時對於高樓層教室上課的4個班級移到專科教室上課，輔諮中心也協助相關團輔及減壓服務。1051222
(中央社)
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