可處理25萬噸污水 北市設疏流設施

台北市工務局有鑒於大雨來時，常導致市區污水管渠水量暴增3倍，造成淹水，因此進行疏流設施工程，預計民國106年汛期前完工，可望疏流25萬噸污水。

北市工務局衛工處民國104年開始辦理「緊急紓流抽水站及增設放流管工程」，使用推進工法過環河北路並於淡水河圍堰施工，增設直徑達1.8公尺、長度80公尺的放流管。

這條長達80公尺的放流管，橫越環河北路路面下並穿越堤防，延伸至淡水河面下約8公尺處，事先經過專業的評估及審核，並出動直徑2.2公尺的推進機頭，以旋轉式「鎢鋼牙」完成「穿堤」的艱困任務。

衛工處表示，迪化污水抽水站收集深坑文山主幹管、汐止南港主幹管、士林主幹管、北投主幹管及環河路次幹管污水後，調配50萬噸污水至迪化污水處理廠，但只要一遇急降雨，污水幹管內因雨污混流導致水量暴增為3倍，常使迪化污水抽水站調配不及，歷經數次豪大雨後，人孔溢水使周邊住戶飽受淹水之苦，並影響環境及民眾不便，也造成迪化污水抽水站操作困難的窘境。

工務科長王文清說，「緊急紓流抽水站及增設放流管工程」有「特殊設計」，管壁內鋪上防蝕裡襯，如同穿上一件「防罩衫」般保護管壁，延長污水管渠使用壽命，並利用2台每秒共可抽3噸污水抽水機，分擔迪化污水抽水站的處理量，加速排放污水下水道內暴增的水量。1051222

(中央社)