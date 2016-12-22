全台模型機好手 齊聚苗栗翱翔天際

苗栗市後龍溪河濱公園是台灣西海岸唯一合法模型飛機場，這個週末將舉辦台灣航空模型嘉年華會，今天有來自全國的玩家駕馭各式模型機熟悉場地，令人驚艷。

幻象2000、F16等國人熟悉的戰鬥機不但真實出現在後龍溪河濱公園起降，還在空中做出大迴轉、倒立飛行、720度翻轉等超高難度動作，噴射氣流劃破天際的聲音，吸引民眾目光，走進一看才發現是模型飛機。

第二屆台灣航空模型嘉年華會活動策劃執行長徐永俊指出，苗栗市後龍溪河濱公園的模型飛機場，不僅是台灣西海岸唯一的合法場地，更擁有長達300公尺的飛行跑道，成為全台模型飛機玩家的飛行基地。

徐永俊表示，有鑑於台灣航空模型嘉年華會已經中斷多年，因此趁著歲末年終前，選定在這個週休假期，24、25日舉辦全國性的飛友聚會，最近這幾天先行安排大型機種試飛熟悉場地。

徐永俊指出，台灣製作引擎技術領先國際，組裝模型飛機從渦輪引擎、燃油到飛機外觀都和真的飛機一模一樣，飛行在空中，甚至可以做出真飛機完成不了的動作，而這就是模型機玩家的樂趣和成就感。

雖然組裝一台飛機少則新台幣50萬元起跳，多則上百萬元，但玩家為了體驗在空間駕馭飛機的樂趣，仍是樂此不疲，活動當天更將有罕見機種亮相。1051222

(中央社)