不要買中國製造 鷹派納瓦洛領軍白宮國家貿易委員會

美國總統當選人川普政權交接團隊21日公布，川普將在白宮新設一個國家貿易委員會，並由倡議「保護美國、不要買中國製造」的鷹派經濟學者納瓦洛領軍。值得注意的是，曾發表「美國不能遺棄台灣」專文的納瓦洛未來職責將涉及與美國國防工業合作。

新聞稿中表示，川普設立國家貿易委員會進一步展現了川普要讓美國製造業再偉大，納瓦洛將帶領國家貿易委員會，協助總統、主責貿易與產業政策。國家貿易委員會將與現有的國家安全會議、國家經濟會議、國內政策會議通力合作，以期達成川普透過強化軍事與經濟力量達成和平與繁榮的願景。

擁有哈佛大學經濟博士學位、67歲的納瓦洛是加州大學爾灣分校經濟與公共政策教授，堅信中國大陸以不公平方式參與國際貿易競爭，是導致美國經濟不振的主因。

他陸續發表論文，指中國大陸產品的價格是由「補貼、匯率低估、假冒、剽竊」聚合出，警告美國企業界和中國大陸經濟往來的高風險。2011年他出版《Death by China》，說明中國大陸產品對美國經濟的危害，並將這本書拍成影片。

川普在新聞稿中盛讚納瓦洛表示，幾年前讀過納瓦洛有關美國貿易的著作，對他清晰論點與研究印象深刻，納瓦洛也預示到全球主義對美國工人的危害，並為振興中產階級指出了方法。納瓦洛是川普競選團隊的資深顧問，競選期間，川普有關中國的言論，多出自納瓦洛主張，川普並呼籲支持者觀看《Death by China》。

納瓦洛今年曾到台灣訪問，返美後.，先於7 月在《國家利益》（The National Interest）期刊上發表〈美國不能遺棄台灣〉專文，主張美國應協助台灣推動經濟發展、能源獨立、軍事教育和國防現代化。

11月初，納瓦洛再與川普資深外交國防顧問葛瑞聯名在《外交政策》撰文指出，台灣是亞州民主燈塔，但卻是美國全球夥伴中，軍事上最脆弱的一員，嚴厲抨擊歐巴馬政府對台灣惡劣，即使台灣關係法保證美國應協助台灣，歐巴馬政府仍再三拒絕出售台灣嚇阻中國的完整武器。

文中並批評，歐巴馬政府對中國採取「策略性模糊」導致亞洲情勢脫序，指出白宮需要一名了解挑戰，並能大膽捉住進一步利益的領袖。

納瓦洛進入川普政府受到重用並不令人意外；川普則為曾被主流經濟學者嘲諷「自以為什麼都懂」的納瓦洛設立了一個從經貿、產業、國防、外交和安全都可以參與的白宮新職。

(中時)