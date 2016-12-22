一例一休明上路 休息日加班費4種算法報你知

外界原以為在元旦才上路的週休二日新制「一例一休」，將在明日上路，勞工12月的班表早在11月就已經排定，不少公司的計算系統也來不及調整，急壞一票人資。新制中休息日的加班費依照加班時數分為三種計算方式，但勞動部部長郭芳煜今上午在答詢表示，如果遇到天災、事變或突發事件，雇主認有繼續工作必要時，這時候休息日加班要發放加倍薪資，且另給1日補休。

休息日雖然有明定出加班費的計算標準，前2小時加給1又1/3倍、第3小時起1又2/3倍，進入第9小時後除了1又2/3倍，還要加發本薪；且未滿4小時以4小時計、超過4小時未滿8小時以8小時計，超過9小時未滿12小時以12小時計。

在《勞動基準法》第40條裡規定，因天災、事變或突發事件，雇主認有繼續工作之必要時，得停止第36條至第38條所定勞工之假期。但停止假期之工資，應加倍發給，並應於事後補假休息，並應於事後24小時內，詳述理由，報請當地主管機關核備。立委蔣萬安質詢時指出，這次修法將休息日放入第36條，但休息日又是可以加班的，如果遇到40條的情況時，加班費該如何發放？

郭芳煜回答時表示，如果在休息日遇到《勞基法》第40條情況時，應該按照此規定支付加班費；也就是應加倍發給工資，工作未滿8小時也應給予8小時工資，並加給1日補假。

(中時)