一例一休明上路 休息日加班費4種算法報你知
外界原以為在元旦才上路的週休二日新制「一例一休」，將在明日上路，勞工12月的班表早在11月就已經排定，不少公司的計算系統也來不及調整，急壞一票人資。新制中休息日的加班費依照加班時數分為三種計算方式，但勞動部部長郭芳煜今上午在答詢表示，如果遇到天災、事變或突發事件，雇主認有繼續工作必要時，這時候休息日加班要發放加倍薪資，且另給1日補休。
休息日雖然有明定出加班費的計算標準，前2小時加給1又1/3倍、第3小時起1又2/3倍，進入第9小時後除了1又2/3倍，還要加發本薪；且未滿4小時以4小時計、超過4小時未滿8小時以8小時計，超過9小時未滿12小時以12小時計。
在《勞動基準法》第40條裡規定，因天災、事變或突發事件，雇主認有繼續工作之必要時，得停止第36條至第38條所定勞工之假期。但停止假期之工資，應加倍發給，並應於事後補假休息，並應於事後24小時內，詳述理由，報請當地主管機關核備。立委蔣萬安質詢時指出，這次修法將休息日放入第36條，但休息日又是可以加班的，如果遇到40條的情況時，加班費該如何發放？
郭芳煜回答時表示，如果在休息日遇到《勞基法》第40條情況時，應該按照此規定支付加班費；也就是應加倍發給工資，工作未滿8小時也應給予8小時工資，並加給1日補假。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。