薇閣、文大一條龍？全教總：修法解決私校亂象

外傳薇閣體系中小學要和文化大學形成「私校一條龍」，全國教師工會總聯合會今天發表聲明指出，「私校一條龍」議題值得關注，更凸顯私校家族化與缺乏公共監督的結構性困境。

全教總表示，私校辦學公共性與自主性缺一不可，分析歷來出現弊案的私校，包括此次文化大學董事會的內鬥事件，很大原因都是因為缺乏公共監督機制所造成。

全教總以文化大學董事會為例，無論是改組前的15席、或是改組後的11席，董事會成員都是家族成員及其周邊政商關係人士，既沒有學校教職員代表，也沒有具社會公信力的外部董事，在缺乏公共監督下，原本就具高度家族色彩的董事會更加不受監督。

全教總指出， 要避免私校董事會家族化又缺乏公共監督的惡性循環的困境，私校法應朝「降低私校的家族色彩」、「增強私校的公共監督」二個方向修法，才能增強私校的公共性與內部控制，挽救瀕臨崩壞的私校教育。

全教總提出具體建議如下：

一、降低私校的家族色彩：國家對私人興學多所獎勵，每年還給予經費挹注，私校絕非私人產業，而是具有高度社會公益的公共事業，然而，部分私校董事會卻視學校為家族企業，所作所為均以如何獲取私人最大利益為考量，而非提升教育品質，嚴重背離私校法鼓勵私人興學之意旨，對此，建議降低三親等內董事比例至五分之一，杜絕私校家族化。

二、增強私校的公共監督：私校之所以不時傳出違法情事，除有惡質董事會將學校當作家族企業的因素，缺乏外部監督、內控機制又不足更為關鍵，建議修法揭露重大校務資訊，並增設「公益董事」、「勞工董事」及「公益監察人」，以強化公共監理，期能降低不法，增強私校辦學體質。

(中時)