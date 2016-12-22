國旅卡新制明年啟動 一半限用於團體旅遊
公務員國民旅遊卡新制明年元旦啟動，其中8000元限用於團體旅遊，另一半用於一般購物等消費，預計有36億元可挹注國內觀光產業，帶動衍生效益產值約108億元。
約有50萬名公務員領取國民旅遊卡，任職滿3年以上每年就有16,000元額度可使用，可用在旅遊和其他與國旅卡合作的特約商店消費，根據國發會統計，目前每年政府補助國旅卡73億元，但僅2成用在觀光旅遊。
明年元旦起，公務員每年有8千元需用在團體旅行，其餘部分才可用於一般消費，因此用於觀光旅遊比重可提升至一半以上，因此有36億元以上可投入挹注觀光旅宿業，可額外帶動的衍生產值效益少則86億元，多則約108億元。
根據行政院核定，公務員明年使用國旅卡限團體旅遊，方式有三種，包括一、需參加各機關辦理的團體旅遊；二、個別自行參加旅行社辦理的團體旅遊；三、參加台灣觀光巴士網站的旅遊產品。
國發會人力發展處長林至美表示，每名公務員出去不會只消費8000元，且攜帶家人出遊，因此可額外帶動產值旅遊衍生效益很大。預計元年元旦啟動，明年1/20起新檢核系統就可核銷領取補助。
此外，交通部觀光局長周永暉也報告振興觀光的效益，為了因應陸客縮減的衝擊，政府 射三箭協助業者轉型，投入3億元補助旅遊業，輔導陸團接待業者 轉型拓源訓練，以電子票證結合綠色生態為主軸，其中申請國旅補助者 金額達2.3647億元，帶動8億7000萬元商機，約有3倍效益。
(工商)
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