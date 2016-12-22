么女報到 NBA小飛俠布萊恩：超興奮

美國職籃NBA洛杉磯湖人前球星「小飛俠」布萊恩與妻子凡妮莎，今天在推特上傳第3個女兒畢昂卡的首張照片，跟粉絲分享喜悅。

法新社報導，布萊恩（Kobe Bryant）今天推文說：「小女兒畢昂卡（Bianka）來報到，凡妮莎（Vanessa）和我超興奮！#祝福寶寶＃可愛的寶貝＃另1個天使。」畢昂卡本月稍早報到，他並上傳1張包在粉紅布巾裡安眠中的嬰兒照。

凡妮莎也推文說：「布萊恩和我迎接小寶貝畢昂卡，超興奮！」

畢昂卡是兩人的3女。他們已育有13歲的大女兒納塔莉亞（Natalia）和10歲的二女兒吉安娜（Gianna）。

布萊恩上季末退休，生涯在湖人的20個球季曾獲5座NBA總冠軍。（譯者：中央社何宏儒）1051222

(中央社)