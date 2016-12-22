台鐵六家變電站跳電 影響上千旅客

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台鐵表示，今天上午9時40分起，新竹六家變電站陸續跳電，經電力調配室處理後，上午10時3分恢復正常供電，影響旅客約1390人。

因有網友PO文指今天上午搭六家線區間車時，聽到爆炸聲，還看見火花，列車一度停駛，以為變電箱爆炸。

台鐵澄清，並非變電箱爆炸，是機電設備短路，不影響行車安全，也無人受傷。

台鐵統計，這起事件造成5列車延誤，約1390名旅客受影響。1051222

(中央社)