親信門國會聽證 禹柄宇稱不識崔順實
南韓國會「朴槿惠政府親信弄權干政案國政調查特別委員會」第5次聽證會今天舉行，朴槿惠總統的親信、青瓦台前民政首席秘書禹柄宇堅稱不認識崔順實。
透過電視現場直播的這項聽證會，因避不出面而遭南韓民眾「懸賞通緝」的禹柄宇，以聽證陳述人身份到會，他一問三不知的推諉責任發言，令參加聽證會的朝野議員為之嘩然。
上午禹柄宇現身國會，這是他11月6日到檢察廳接受調查後，40多天來首度現身。他在回答記者們提問時，否認自己預設和幫助「親信門」主角崔順實干政的相關疑惑，並稱不認識崔順實。
同時，他還否認因「世越號海難事故」和「鄭潤會青瓦台文件案」曾向檢方調查施壓。
在今天第5次聽證會上，朝野議員們將針對禹柄宇就默認崔順實干政、向調查「世越號」沉船事故的檢方施壓、在兒子以義務警察身份服兵役期間安排享受特惠等疑惑集中發問。1051222
(中央社)
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