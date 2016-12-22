賴清德就職6週年記者會 1男鬧場被架離

我要評比

台南市長賴清德22日召開就職6週年記者會，在記者會終了前，突然闖進1名男子高聲喊叫鬧場，疑似要向賴清德陳情，被警察架離。中央社記者張榮祥台南攝 105年12月22日

(中央社記者張榮祥台南22日電）台南市長賴清德今天召開就職6週年記者會，在記者會終了前，突然闖進1名男子高聲喊叫鬧場，疑似要向賴清德陳情，被警察架離。

賴清德上午在永華市政中心召開就職6週年記者會，在台上闡述政績及未來台南發展目標，就在演說結束之際，1名男子突然闖進會場疑似要陳情，警察立刻上前制止架離。

賴清德見狀趕緊說「警察同仁不要拉他，待會兒我再來處理」，但警察仍快速把這名男子架離會場，引起媒體及在場人士一陣議論。1051222

(中央社)