耶誕及新年維安 泰國出動10萬警力

為維護耶誕和新年假期的安全與秩序，泰國警方將投入10萬名警力在全國各地，包括道路交通疏導、酒駕攔檢取締和巡邏等勤務，確保民眾和遊客安全。

泰國2017年新年假期將持續到1月3日，有5天的連續假期，屆時前往各地旅遊景點的觀光客和返鄉的民眾很多，對交通是一大考驗，泰國警方將派出超過2000名交通警力負責監控各高速公路的狀況，並有巡邏員警適時調整車流。

由於今年拉瑪九世蒲美蓬在10月13日駕崩，往年熱鬧的跨年倒數計時活動都取消，不過仍將舉辦誦經祈福活動，警方將派出警方維護秩序，根據泰國皇家警察總署宣布，在全國將投入10萬名警力維護秩序和安全。

由於每年新年和潑水節是酒駕及車禍死亡的高峰期，泰國警方過去取締酒駕是以直接扣車方式，酒駕者直接關押在拘留所3至5天，今年泰國警方尚未宣布以其他手段來嚇阻酒駕者。根據過往的經驗，新年假期和潑水節假期的死亡車禍數會比平時高出2至3倍，甚至更高。1051222

(中央社)