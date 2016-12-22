一例一休衝擊 行政院：部分另訂施行日
立法院三讀通過一例一休，運輸服務業衝擊最大，立委賴士葆憂心新政府上任後，全台經濟活動大幅減少。行政院秘書長陳美伶表示，會先與相關產業溝通，另訂施行日期。
立法院通過勞基法修正案，明年起週休二日採「一例一休」制，輔以提高休息日加班費、刪除七天國定假日，以及放寬特休假標準等配套。此外，新法也針對勞工輪班有明文規定，勞工兩班工作中間需有11小時的休息時間，對於目前常僅休息8小時就排班的運輸服務業衝擊最大。
國民黨立委賴士葆今天在立法院財委會質詢陳美伶，指出一例一休立即上路，後遺症已經出現，「運輸業、服務業假日不加班怎麼辦？」擔憂經濟活動大幅減少。
陳美伶表示，新版勞基法經立法院三讀通過後，行政院會考量部分產業特性，另訂施行日期。例如運輸業輪班制的中間休息11小時規定，沒有辦法馬上執行，因此行政院會在溝通協調後，再去訂施行日期；至於特休假的部分，也是明年才開始施行。另外，今年12月25日，對勞工而言也還是假日。1051222
(中央社)
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