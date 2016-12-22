政院拍板 訂4月7日為言論自由日
為兌現小英總統政見，行政院會今天拍板，訂定每年4月7日為言論自由日，希望藉此讓國人瞭解言論自由的意義與價值。
林揆今天上午在院會中表示，民主與自由是台灣的基本價值，也是許多前輩努力爭取而來的輝煌成果。民國78年4月7日鄭南榕先生為了爭取言論自由所做的個人犧牲，開啟了日後改革的契機，也喚起國人對言論自由的重視。
林揆指示請內政部、國防部、教育部、法務部與文化部等相關部會，妥為規劃推動相關業務或舉辦活動，並邀請立法委員或各界有關人士參加相關活動，於明(106)年4月7日言論自由日，從不同層面的豐富內涵，詮釋言論自由的真締，促使我國民主再一步深化。
(工商)
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