泰國期望引進大陸軍事科技 合建軍工廠

大陸國家主席習近平和泰國軍政府帕拉育總理在G20中會面。(圖/新華網)

泰國正和與中國大陸就合作建立軍事生產設施進行磋商，泰國國防部發言人表示，泰國希望引進大陸的先進軍事技術以提升自身工業水準。顯示大陸在中南半島的影響力更顯提升，甚至影響到泰國這個美國在亞洲最古老的盟友。

泰國向大陸購買的VT-4主力戰車。(圖/新華網)

路透社報導，泰國和美國關係冷卻始於2014年5月的軍事政變，泰國軍方以平亂為名終結了民選政府職能，自己成立的軍政府。對此美國感到不滿，因此美泰關係轉淡，並指示除非泰國恢復民主制度，否則關係無法正常化。

泰國的招批耶級護衛艦就是大陸製的053級。(圖/網路)

自政變之後，軍政府為了平衡對美關係的損失，試圖以發展對中國大陸的軍事合作來彌補，北京方面當然大力支持，這符合中國大陸一帶一路的戰略布局。因此泰國逐步引進大陸製造的軍品，包括坦克、裝甲車、自走炮、護衛艦、補給艦等各式大型武器，到今年5月，泰國陸軍還確定了購買中國大陸北方工業集團公司最新型的VT-4(MBT-3000)主力坦克的合約。

泰國國防部發言人孔切普（Kongcheep Tantravanich）向路透社表示，「泰國希望能夠建立軍備製造工廠，以維修保養中國大陸各種裝備。也希望能借重大陸在輕武器、以及無人機等相關裝備上的技術。」

(中時電子報)