劉亦菲完美化身冰雪女神 網友視線竟往下圈重點！

「神仙姐姐」劉亦菲化身冰雪女神，一張側身錯位照，造成上圍極度渾圓飽滿的效果，被開玩笑稱為新亮點。(取材自新浪娛樂微博)

中國女星劉亦菲，長相古典清麗，氣質超凡空靈，尤其古裝扮相美若天仙，因而有「神仙姐姐」美稱，最近她幫《時尚巴莎》拍攝一系列時裝照，證明了只要是氣質look，沒有劉亦菲不能駕馭自如的，但她的亮點可不只完美顏值而已。

劉亦菲為雜誌拍攝一系列美照，以清亮的冰藍色為基調，化身冰雪女神，只見穿著紗裙的她，散發出帶著女王強勢的獨特仙氣，精緻的臉龐格外美麗，網友欣賞著神仙姐姐的美照，很快就發現了新亮點，其中一張劉亦菲穿著長袖繡花半透明貼身洋裝的照片，她側身站在冰塊後面，因為錯位，加上女神本身的好條件，營造出上圍極致渾圓飽滿的效果，讓人直呼這太犯規，不看那裡都不行了。

(中時電子報)