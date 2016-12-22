烏節耶誕大街歡 情侶迎燈飾嘗彩虹蛋糕
耶誕節即將降臨，新加坡烏節商圈充滿耶誕氣氛，大型耶誕燈飾高高掛起，大批人潮隨夜幕低垂湧現，沿街信步而行，情侶也在咖啡店享受驚喜無限的彩虹蛋糕，沉浸於兩人世界。
烏節商圈幾乎是外籍旅人到新加坡購物的首選地，烏節路一年一度「烏節耶誕大街歡」（Christmas on aGreat Street）亮燈儀式提前在11月中旬開鑼。
烏節路一帶綿延3公里的商圈街頭充滿了淺藍色燈光、璀燦燈飾及奔騰馴鹿景象，讓不少夜遊烏節路的旅人及本地民眾欣賞這耶誕美景，紛紛拿出手機拍照打卡留念。
主辦單位烏節路商聯會今年將美麗的街頭燈飾特別延伸到新加坡總統府一帶，為平時莊嚴肅穆的總統府增添諸多耶誕色彩。今年烏節商圈的耶誕燈飾是以傳統竹耶誕樹燈飾為主題，喚醒民眾對耶誕節的美好回憶。
大批人潮在夜幕低垂時湧現，疲憊的新加坡上班族利用下班時分到這裡解悶釋放上班所積累壓力，情侶們則共同攜手逛著這條多彩多姿的烏節路耶誕大街。
烏節路的耶誕大街上已有各式各樣的耶誕慶活動，不僅有街頭藝人表演，也有耶誕歌曲演唱，讓大小朋友紛紛駐足聆聽耶誕歌曲，也有情侶逛累了決定走進商圈裡的咖啡店，有香醇咖啡及特色輕食相伴，接續情侶之間的私密話題。
商圈裡「Ollie KITCHEN & BAR」業者唐玉芳今天告訴中央社記者說，新加坡雖然沒有下雪，新加坡的夏日耶誕卻別有一番風味，許多年輕人在耶誕購物之際，也喜歡在溫馨的咖啡館裡，享受拉花咖啡，品嘗彩虹蛋糕或諸如「Seafood supreme、Panoky burger」等具有耶誕風味餐點，豐富濃郁的耶誕氣氛。1051222
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。