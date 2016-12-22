烏節耶誕大街歡 情侶迎燈飾嘗彩虹蛋糕

耶誕節即將降臨，新加坡烏節商圈充滿耶誕氣氛，大型耶誕燈飾高高掛起，大批人潮隨夜幕低垂湧現，沿街信步而行，情侶也在咖啡店享受驚喜無限的彩虹蛋糕，沉浸於兩人世界。

烏節商圈幾乎是外籍旅人到新加坡購物的首選地，烏節路一年一度「烏節耶誕大街歡」（Christmas on aGreat Street）亮燈儀式提前在11月中旬開鑼。

烏節路一帶綿延3公里的商圈街頭充滿了淺藍色燈光、璀燦燈飾及奔騰馴鹿景象，讓不少夜遊烏節路的旅人及本地民眾欣賞這耶誕美景，紛紛拿出手機拍照打卡留念。

主辦單位烏節路商聯會今年將美麗的街頭燈飾特別延伸到新加坡總統府一帶，為平時莊嚴肅穆的總統府增添諸多耶誕色彩。今年烏節商圈的耶誕燈飾是以傳統竹耶誕樹燈飾為主題，喚醒民眾對耶誕節的美好回憶。

大批人潮在夜幕低垂時湧現，疲憊的新加坡上班族利用下班時分到這裡解悶釋放上班所積累壓力，情侶們則共同攜手逛著這條多彩多姿的烏節路耶誕大街。

烏節路的耶誕大街上已有各式各樣的耶誕慶活動，不僅有街頭藝人表演，也有耶誕歌曲演唱，讓大小朋友紛紛駐足聆聽耶誕歌曲，也有情侶逛累了決定走進商圈裡的咖啡店，有香醇咖啡及特色輕食相伴，接續情侶之間的私密話題。

商圈裡「Ollie KITCHEN & BAR」業者唐玉芳今天告訴中央社記者說，新加坡雖然沒有下雪，新加坡的夏日耶誕卻別有一番風味，許多年輕人在耶誕購物之際，也喜歡在溫馨的咖啡館裡，享受拉花咖啡，品嘗彩虹蛋糕或諸如「Seafood supreme、Panoky burger」等具有耶誕風味餐點，豐富濃郁的耶誕氣氛。1051222

(中央社)