民調：杜特蒂執政半年 8成民眾極信任
即使菲律賓政府掃毒行動引發人權爭議，但民意調查發現，民眾依然高度信任總統杜特蒂，總統府馬拉坎南宮對此感到欣慰，稱會更加努力完成杜特蒂的競選承諾。
民調機構「社會氣象站」今天公布12月3日至6日進行的調查，結果顯示有81%受訪樣本「非常信任」杜特蒂，9%「一點點信任」，另10%「無法決定」。
「非常信任」比率減去「一點點信任」比率，取得+72的淨信任評分，依據對照表，相當於最佳的「卓越」等級。
但若和6月及9月取得的+79與+76相比，+72的淨信任評分略有下滑。即使如此，此值仍高於1986年人民革命後除艾奎諾三世以外的歷任總統。
社會氣象站也發現，即使依收入水平、教育水準、年齡或性別作分類，取得的民調結果都相去不遠。
這份調查當面訪問了1500名菲國成年人，誤差值正負3%。
對此，馬拉坎南宮通訊暨作業部長安達那（MartinAndanar）在聲明中說，杜特蒂執政6個月，民眾繼續對他有「卓越的信任」。
菲律賓民眾已連續3季給予杜特蒂「卓越」的信任評級，安達那表示，這證明菲人相信杜特蒂的治國理念，特別是在掃毒、反犯罪以及肅貪這3個方面，執政團隊將更努力落實杜特蒂訂下的施政目標。
杜特蒂發起的掃毒行動，造成數以千計的毒嫌喪生，引發人權爭議。美國老牌民歌手詹姆斯泰勒最近還因此宣布取消來菲演唱。1051222
(中央社)
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