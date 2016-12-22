林佳龍就職2年 預告重大交通建設定案

上任即將屆滿2週年的台中市長林佳龍（圖）22日表示，捷運藍線昨天已通過交通部複審，「大台中山手線」協調會今天也將有原則性的定案，台中市軌道運輸已然成形。中央社記者廖壬楷攝 105年12月22日

上任即將屆滿2週年的台中市長林佳龍今天表示，捷運藍線昨天已通過交通部複審，「大台中山手線」協調會今天也將有原則性的定案，台中市軌道運輸已然成形。

台中市新聞局今天舉行市長就職2週年媒體茶敘，現場播放「大台中進步中」影片，呈現8年100萬棵植樹計畫、社會住宅、摘星計畫、農村活化、食物銀行、易淹水地區改善、托老托幼等市府政策推動成果。

林佳龍表示，「大台中123」施政藍圖，透過完善的都市計畫和便捷的交通路網，促進區域均衡發展，讓大台中能夠「實質升格」，其中山手線環狀鐵路成功至追分站的「下環微笑線」，今年8月已獲交通部核定。

林佳龍也提到，捷運藍線昨天已通過交通部複審，他今天也將北上出席行政院「大台中山手線」協調會，且會有原則性的定案，加上捷運藍線及興建中的捷運綠線，台中市軌道運輸已然成形。1051222

(中央社)