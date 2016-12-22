副排長罵下屬畜生 馮世寬：軍人應愛護部屬

國防部長馮世寬。（黃世麒攝）

國軍日前爆發副排長飆罵下屬「畜生」挨告，國防部長馮世寬22日在立法院受訪時一度不願對此事表示意見，經媒體持續追問後才表示，軍人的教育是要愛護部屬、照顧官兵，1、2個人沒遵守並不代表全部，希望媒體不要擴大報導。

(中時)