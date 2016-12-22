大溪驚傳五死意外 鄭文燦建築安全品質觀摩 強調工安品質
桃園大溪昨天驚傳工地五死意外，桃園市長鄭文燦今天上午出席「建築安全品質觀摩會」時強調，不論是公共建築或是商業住宅，未來都應該嚴格要求工地安全和施工品質，以確保工程人員及社會大眾的生命財產安全！
為了讓購屋民眾能充分了解並掌握建材品質和施工過程，桃園中麗建設公司與｢台灣建築安全履歷協會｣理事長-知名結構技師戴雲發合作，12月22號於桃園市中壢區的「中麗│心閱•三品」建案現場，舉辦了國內首創的｢建築安全品質觀摩會｣。將整個施工過程鉅細靡遺，開誠布公地向消費者說明，接受各方最嚴格的檢驗；並且當場獲頒｢台灣建築安全履歷協會｣的安全認證！
桃園市長鄭文燦出席上午的活動時強調，昨天大溪才傳出五死的工安意外，今天出席這項活動更是讓他感觸良多！建築物由於產製時間長加以施工過程繁瑣，使用時間也長，一棟住宅的建造歷程鉅細靡遺，消費者往往難以一探究竟！唯有靠業者的自律和開誠布公，透過良性的雙向溝通，才能確保並落實建築安全品質。他希望桃園地區甚至全台灣的業者都能來現場學習觀摩，共同為民眾打造安心且安全的優質住宅！
施工過程中全程監控，並負責檢驗認證的｢台灣建築安全履歷協會｣理事長戴雲發表示，建築物施工品質不良是房屋損壞、倒塌的最重要原因之一。房屋是否耐震安全？除了優良的結構系統規劃設計之外，最主要還是取決於建築物每個細節的施工品質良窳。協會目前在推動的「建築安全履歷」，就是希望營建團隊能自我要求，將每個施工細節的品質查核紀錄存證，從材料進場的檢驗，一直到施工中的檢查與缺失修正等，都留下完整的施工紀錄，做為交屋時移交的重要文件之一，讓購屋者在交屋時可以比對及保存。
據了解，｢台灣建築安全履歷協會｣所推動的安心宅第二和三期，全部都是以亞東預拌混凝土作為指定廠商，同時也把這項原料的管制流程作為安心宅驗收流程中重要一環。
亞東預拌總經理陳正平指出，亞東預拌募集了包括台大、台科大、中央、海洋大學等混凝土專才碩博士，團隊由陳彥睿博士兼結構技師領軍，為混凝土品質執行最嚴格的把關。並且在2016年成立「YTRC亞東技術研發中心」，擁有全台灣預拌業中最高規格的試驗設備與環境。由於亞東預拌使用夏威夷唯一指定的水泥-亞洲水泥為原料，同時以全台最嚴謹的品保制度作為混凝土材料的驗收標準，也因此才能確保每一方混凝土都是最高品質的產品！
中麗建設董事長林秀梅在現場也向「中麗•心閱•三品」的已購住戶說明，整體建築是採用鋼筋結構一體化的系統工法，以提升房屋整體的耐震力。此外，交屋時也將提供屋主「建築安全履歷」，以完整結構施工影像紀錄佐證，把建築安全透明化，讓消費者買得安心、住得放心！這也是為何在全台房地產一片不景氣聲中，高出附近區域價格仍然得以一支獨秀，成為內壢地區菁英族群的首選之地！
(中時電子報)
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