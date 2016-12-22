大溪驚傳五死意外 鄭文燦建築安全品質觀摩 強調工安品質

臺灣建築安全履歷協會理事長戴雲發（右一）陪同桃園市長鄭文燦（左一）參觀建築安全工法並進行詳細解說。

桃園大溪昨天驚傳工地五死意外，桃園市長鄭文燦今天上午出席「建築安全品質觀摩會」時強調，不論是公共建築或是商業住宅，未來都應該嚴格要求工地安全和施工品質，以確保工程人員及社會大眾的生命財產安全！

為了讓購屋民眾能充分了解並掌握建材品質和施工過程，桃園中麗建設公司與｢台灣建築安全履歷協會｣理事長-知名結構技師戴雲發合作，12月22號於桃園市中壢區的「中麗│心閱•三品」建案現場，舉辦了國內首創的｢建築安全品質觀摩會｣。將整個施工過程鉅細靡遺，開誠布公地向消費者說明，接受各方最嚴格的檢驗；並且當場獲頒｢台灣建築安全履歷協會｣的安全認證！

桃園市長鄭文燦痛心說，昨天大溪高中新建大樓發生五死意外，強調工程品質的重要。

桃園市長鄭文燦出席上午的活動時強調，昨天大溪才傳出五死的工安意外，今天出席這項活動更是讓他感觸良多！建築物由於產製時間長加以施工過程繁瑣，使用時間也長，一棟住宅的建造歷程鉅細靡遺，消費者往往難以一探究竟！唯有靠業者的自律和開誠布公，透過良性的雙向溝通，才能確保並落實建築安全品質。他希望桃園地區甚至全台灣的業者都能來現場學習觀摩，共同為民眾打造安心且安全的優質住宅！

建築安全工法對於鋼筋捆紮以及混凝土的品質，都要求最嚴格的標準。

施工過程中全程監控，並負責檢驗認證的｢台灣建築安全履歷協會｣理事長戴雲發表示，建築物施工品質不良是房屋損壞、倒塌的最重要原因之一。房屋是否耐震安全？除了優良的結構系統規劃設計之外，最主要還是取決於建築物每個細節的施工品質良窳。協會目前在推動的「建築安全履歷」，就是希望營建團隊能自我要求，將每個施工細節的品質查核紀錄存證，從材料進場的檢驗，一直到施工中的檢查與缺失修正等，都留下完整的施工紀錄，做為交屋時移交的重要文件之一，讓購屋者在交屋時可以比對及保存。

據了解，｢台灣建築安全履歷協會｣所推動的安心宅第二和三期，全部都是以亞東預拌混凝土作為指定廠商，同時也把這項原料的管制流程作為安心宅驗收流程中重要一環。

亞東預拌總經理陳正平指出，亞東預拌募集了包括台大、台科大、中央、海洋大學等混凝土專才碩博士，團隊由陳彥睿博士兼結構技師領軍，為混凝土品質執行最嚴格的把關。並且在2016年成立「YTRC亞東技術研發中心」，擁有全台灣預拌業中最高規格的試驗設備與環境。由於亞東預拌使用夏威夷唯一指定的水泥-亞洲水泥為原料，同時以全台最嚴謹的品保制度作為混凝土材料的驗收標準，也因此才能確保每一方混凝土都是最高品質的產品！

中麗建設董事長林秀梅頒給亞東預拌混凝土總經理陳正平建築安全履歷認證書。

中麗建設董事長林秀梅在現場也向「中麗•心閱•三品」的已購住戶說明，整體建築是採用鋼筋結構一體化的系統工法，以提升房屋整體的耐震力。此外，交屋時也將提供屋主「建築安全履歷」，以完整結構施工影像紀錄佐證，把建築安全透明化，讓消費者買得安心、住得放心！這也是為何在全台房地產一片不景氣聲中，高出附近區域價格仍然得以一支獨秀，成為內壢地區菁英族群的首選之地！

(中時電子報)