年薪0元 井川慶打日獨盟拚復活

井川慶力拚復活，加盟日本獨立聯盟當練習生。(美聯社資料照)

曾在日職獨霸一方，風光披上洋基球衣的日籍左投井川慶，即使回到熟悉的日本，仍舊投不出應有的身手，去年遭戰力外釋出，沉寂一年後，日媒報導他已與日本獨立聯盟棒球第一聯盟兵庫藍砂隊簽約，且竟願接受獨盟的無薪、無穩定出場機會「練習生」合約，看來為力拚復活，他真的是拚了！

井川慶自阪神虎發跡，更在2003年豪奪20勝，並囊括勝投王、自責分率王，以及最優秀投手、年度MVP、澤村賞等五座獎項，然而2006年風光以五年2000萬(約6.38億台幣)美金轉戰洋基，孰料到洋基的井川，沒拿出應有表現，僅前兩年有在大聯盟亮相，隨後三年都被晾在小聯盟，於2012年結束長約後，黯然返日。

離開失意的舞台，井川在2012年返日加盟歐力士，表現仍舊不佳，四年間僅在一軍拿下4勝，最後讓球團認賠殺出，據日媒《Full-Count》報導，如今37歲的他披上「29號」球衣，力拚復出，儘管屈居0年薪的練習生，仍鬥志滿滿的說，「我還想打球，且身體狀態非常好，明年球季，會努力成為球隊的戰力。」

(中時電子報)