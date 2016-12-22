王建民辦高球慈益賽 反應不夠熱烈
今年效力美國職棒大聯盟皇家隊的旅美投手王建民，11月30日返台後有另一項重要任務，28日將在苗栗全國高球場舉辦高球慈善賽，第1次為公益揮桿。
王建民這次高球慈善賽由球員工會主辦，經典中華隊總教練郭泰源、多位球星胡金龍、林智勝、高國輝等人，可能都會到場一同揮桿作公益，參與者的卡司都很強。
原以為他首度舉辦的這場高球慈善賽，會引起社會善心人士與企善熱情迴響，但據了解，但因球員工會辦高球慈善賽的經驗不夠，加上許多企業在年底已沒預算，棒球目前為止的反感，反應有點冷場，想在活動中募到100萬元以上善款恐有點困難。
據悉，王建民的高球慈善賽未來會持續舉辦，28日首辦不會在乎能募到多少善款，目前只能先盡心盡力把第一次辦完，未來再好好作規畫，免得辜負王建民作公益回饋社會的心意。
(中時電子報)
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