美建議剪臍帶等一等 對寶寶健康有好處
美國婦產科醫師學會今天建議，新生兒呱呱墜地時，別太快剪臍帶，至少等30秒到1分鐘，可以給新生兒含氧量高的血液。
美聯社報導，給美國產科醫生的新建議是所有健康的嬰兒出生後，至少等待30到60秒再剪臍帶。這個時間是目前的2倍。美國產科醫師通常在出生後15到20秒內剪臍帶，除非寶寶是早產兒。
美國婦產科醫師學會（American College of Obstetricians and Gynecologists）今天表示，孕婦生產過程中，新生兒剪臍帶是值得紀念的一刻，如果爸爸想幫忙，不會干預。
美國婦產科醫師學會的馬斯寇拉醫師（Maria Mascola）指出，再等半分鐘似乎不是很多，嬰兒出生後很多含氧量高的血液會透過臍帶輸送到小寶寶身上。
馬斯寇拉表示，血液的流動可能長達5分鐘，但胎盤血大部分轉換過程在第1分鐘。而有越來越多的證據指出，這種作法帶來一些健康上的好處。
研究顯示，取得臍帶血時間越長對早產兒有益處，輸血、貧血和腦出血風險因而降低。因此，美國婦產科醫師學會建議剪臍帶時等一等。
美國婦產科醫師學會援引的研究顯示，足月生產寶寶也受惠，可降低輕微缺鐵，缺鐵能延緩寶寶的認知發育。
關於小寶寶出生後，應該要等幾分鐘才剪臍帶？世界衛生組織（WTO）說1分鐘，其他團體說2分鐘也可以，也有一說5分鐘。美國婦產科醫師學會則建議，至少等30秒到1分鐘。
部分雙親為了將來可能的醫療用途而幫寶寶儲存臍帶血。美國婦產科醫師學會表示，延後剪臍帶，意味著剩下來可以儲存的臍帶血減少，家屬應該諮詢專家。1051222
(中央社)
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