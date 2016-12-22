博明傳任白宮要職 親歷中國富經驗

外傳前華爾街日報駐北京記者博明將是川普政府的國安會亞洲事務資深主任人選。他曾派駐中國達7年，親身感受過並批評北京對媒體審查與對新聞自由的威脅。

專精白宮人事消息的華府政界刊物「尼爾森報導」（Nelson Report）稍早披露博明（Matt Pottinger，前譯「波坦吉爾」）是美國總統當選人川普延攬擔任白宮國安會亞洲事務資深主任的人選。截至發稿，川普交接團隊未回覆中央社記者的郵件詢問。

現年42歲的博明，有拿過筆桿與槍桿的經歷，未來很有可能將成為白宮中川普最重要的亞洲事務近身幕僚，他若出線，曾在中國實際生活工作多年的經驗與第一手觀察，將與過去這一負責亞洲政策重要職位的前任多為學者出身的學院風格大不同。

他1998年至2001年擔任路透社的駐北京記者，後來轉任華爾街日報，也曾派駐香港，博明接受美國廣播公司（ABC）訪問時曾說，他7年在中國採訪的經驗，才讓他感受到美國所享有的自由是多麼稀有。

他曾因報導中國的貪腐問題遭北京逮捕，博明回憶說，「我那時被一群中國警察圍著，就站在廁所裡，看著我的採訪筆記一頁頁被撕碎，沖進馬桶。」

而他的記者性格與批判色彩，也曾毫不避諱地批評老東家華爾街日報的老闆、媒體大亨梅鐸，對中國政府卑躬屈膝。

博明批評中國政府的壓力，讓中國媒體自我審查，更認為北京利用境外媒體的身分、掩飾為中共宣傳喉舌的工作，而他當時抨擊掌有媒體衛星傳播通路的梅鐸，配合北京行事，讓英國廣播公司（BBC）從亞洲區域的衛星頻道轉播中下架，只因BBC報導了讓中國不開心的新聞。

相信博明很難會是在中南海認為的「友好名單」上，但他若出線，並不讓人意外，不少華府鑽研亞洲事務的圈內人肯定川普的這一人選，甚至比推薦他的候任白宮國安顧問佛林評價更高。

博明2010年退役後與佛林合著關於美國情報策略的報告。大西洋月刊（The Atlantic）曾報導，儘管當時五角大廈對這份報告有不同看法，博明仍認為，報告的最好部分在於，這是出於花時間從軍、並與這些軍人同時在第一線親身經歷的經驗豐富記者。

他說，這些故事的觀察可提供資深官員對當地更連貫詳盡的真切內容，而不是官僚體制內、政策制定者拿一些冰冷數據就做分析。

不願具名的親民主黨學者指出，這個任命若成真，「我願首次為川普鼓掌，他（博明）是川普任命的難得好人選。」1051222

(中央社)