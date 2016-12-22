北市內湖3登革熱疫情解除 無新增個案

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台北市衛生局今天指出，內湖區11月24日以來發生3例登革熱本土病例，但已第一時間有效監控、啟動緊急防治措施，截至12月21日止並無新增個案。

衛生局疾病管制處表示，台北市內湖區11月24日陸續發生入夏以來3例登革熱本土病例，但市府第一時間有效監控，在獲悉疫情當日就立刻啟動緊急防治措施、開設應變中心，截至12月21日止已無新增個案。

疾管處長陳少卿表示，轄內登革熱境外移入個案，統計至昨天共有59例，居全國之冠。雖然目前已入冬轉涼，但民眾仍勿掉以輕心，若有市民有到登革熱流行地區活動，返家後出現發燒、頭痛、肌肉關節痛、出疹等情形，應儘速就醫。1051222

(中央社)