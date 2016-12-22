恐遇颱風、上班族難請假！雄獅推9天郵輪之旅用意為何？

2017年雄獅旅遊將包船引進的「歌詩達郵輪幸運號」。（歌詩達提供）

郵輪之旅正夯！據2015年統計，台灣搭乘郵輪人數占亞洲第2名（僅次於大陸），搭郵輪走訪亞洲各城市，在船上品美食、看表演，也有人利用郵輪大肆採購等。近來瀏覽國內最大旅遊集團—雄獅旅遊網站也看到其大力主打「2017歌詩達郵輪9天8夜」。雄獅以包船形式推出在明年6月27日郵輪之旅暢遊日5大港口，並邀知名歌手黃小琥、蕭煌奇開唱。

長崎不可不看被譽為新的世界三大夜景的「稻佐山夜景」。（達志影像／shutterstock提供）

●9天郵輪之旅 規模之大風險高

此行程在國內旅遊界堪稱壯舉，包下一艘巨型郵輪不僅規模之大、前置規劃作業時間長、金額預算恐上億、動員大批人力外，還需考量天氣，如遇颱風、大浪等，另國人大多偏好短天數（如5天）的旅行，要上班族請9天假其實也有難度。如開船時遇到颱風勢必得停駛，另銷售狀況如不太理想（以「歌詩達郵輪幸運號」約可載3400人），雄獅以包船形式推此行程，風險在所難免。

雄獅旅遊「2017 Costa歌詩達郵輪9天8夜」之旅中規劃賞神戶港夜景。（雄獅旅遊提供）

為讓國人更瞭解郵輪之旅，雄獅有規劃媒體團先行體驗「歌詩達郵輪幸運號」的五天四夜上海→濟州島→長崎→上海的小旅行，小編也有幸能參加，而這也是喜歡旅遊的小編首次郵輪之旅。

在體驗過郵輪設施、行程規劃後其實我對郵輪還是有部分疑惑，因此我上網報名了雄獅「欣講堂」的郵輪之旅講座，透過任職於雄獅旅遊的郵輪達人Tim老師（黃鉦堯）豐富有趣的講解，我才明瞭為何雄獅想辦這次跨創舉郵輪之旅的著眼考量，也讓我重新思考何謂「旅行的意義」。

「歌詩達郵輪幸運號」上精緻奢華的設計。（歌詩達提供）

●慢活旅行 非走馬看花趕行程

傳統印象中，出國團體旅遊多是搭飛機至該城市，再以包遊覽車形式至各觀光景點，然有些景點路程遙遠，相信很多人都遇過走馬看花的「趕鴨子上架」旅遊，上車睡覺、下車尿尿，不然就是絕大多數時間都在購物，原想藉由旅行得到休憩，反而讓自己身心更加疲憊。

郵輪上每天都有各式精彩表演可看。（圖為「歌詩達郵輪幸運號」上的國王大劇院，歌詩達提供）

然而郵輪之旅最大不同處在於郵輪不再只是一個交通工具，因為它本身就是旅遊的目的地之一。郵輪達人Tim表示，在郵輪上有享用不完的美食、各國佳餚外，還有許多精彩表演，而旅人也能利用在航行時間參與郵輪各項活動，或自己安排自己想做的事，而這就是一種「慢活旅遊」方式，以一種輕鬆悠閒的態度，深入每一個旅遊角落，享受並觀察當地的文化和風俗。

雄獅旅遊「2017 Costa歌詩達郵輪9天8夜」之旅中規劃的「海上好聲音」。（雄獅旅遊提供）

以雄獅所規劃的「9天8夜郵輪之旅」，其中有兩天是不停靠港口的「航海日」，這時旅人就能去料理教室學廚藝、聽聽旅遊講座，或是拿本好書在甲板上吹海風看夕陽，而孩童們也能在海上遊樂園和其他小朋友遊玩交朋友。

郵輪之旅能讓自己放鬆。（圖為旅人在健身房裡運動，歌詩達提供）

慢活旅遊所訴求的是放慢腳步、聽見自己的心跳、與自己跟心愛的人真實的對話，雖然郵輪行駛速度不如超音速的飛機，但我們多了許多時間瞭解這片景色與自己。

便捷的網路的確豐富了我們生活！然「數位成癮」卻大大影響我們生活。（達志影像／shutterstock提供）

●關上網路 品味真正的旅遊

現在人人手一機，便捷的網路的確豐富了我們生活！然「數位成癮」卻大大影響我們生活，在餐廳中，不時可見小朋友熱情玩手機、平版，然面對餐桌上的家人卻一言不語。就小編工作模式需和同仁以Line溝通，其實是不能沒有網路的。

然在郵輪因行駛於公海上，網路需靠衛星傳輸，因此船上上網費用較高。但然相對的，在郵輪上我們有更多彼此面對面交流的空間，和親愛的家人朋友暢談未來夢想，仔細品嚐郵輪上美味料理。

而孩童也不需依賴「平版保母」，可以在游泳池、遊樂場裡開心遊玩。或許郵輪上的網路不便，增添人與人聊天探討、釋放壓力的空間，讓旅人享受不需要WiFi也可擁有的樂趣。

「歌詩達郵輪幸運號」上有多款義大利文藝復興時的藝術複製品。（歌詩達提供）

●遇颱風恐停駛 、連假難請！雄獅想改變的是…

在2小時的郵輪講座上，其實讓剛下郵輪的我對於郵輪之旅有更深一層認識，如果出發前來聽這趟講座，或許在郵輪上我有更多時間去探索這個「海上移動城堡」，尋找航海史上的秘寶古蹟，仔細端倪義大利文藝復興時的藝術複製品。

郵輪之旅有許多美味佳餚可品嚐。（圖為龍蝦大餐配美酒，林宜靜 攝）。★中時電子報關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！

然我心中仍有疑惑，這或許也是許多旅遊愛好者想問的問題，身為上班族的我們，其實9天假並不是那麼好請，過往國內郵輪之旅所主打的也是以五天四夜的短程航行為主，為何雄獅這次大手筆將年度重頭戲挹注在這有風險性的郵輪之旅？

旅人能利用在航行時間參與郵輪各項活動，或自己安排自己想做的事，而這就是一種「慢活旅遊」。（歌詩達提供）

●「慢活旅遊」概念 翻轉台灣旅遊操作模式

Tim老師說，其實雄獅想轉換國人對「慢活旅遊」的概念，有更充分時間在郵輪上看海、體驗各種活動、和船上旅人多交流，下岸後深度走訪各港口城市等，並非用「快」打發走馬看花，而是用「慢」去珍惜旅遊的樂趣。

9天8夜的郵輪之旅顛覆過去台灣傳統的旅行操作模式，天數長銷售上難免會遇到瓶頸，但雄獅想翻轉的是國人對「旅行概念」，這對於過往陸客來台總是趕鴨子上架、一條龍的購物行程是截然不同的。

真正的旅行是讓旅人放鬆，用心、用眼、腳踏實地去感受這塊土地與城市之美，讓旅人對這個地方留下美好印象，回國後回將旅遊回憶和好友分享，甚至過些年來，旅人再來回到這個地方。

雄獅旅遊「2017 Costa歌詩達郵輪9天8夜」之旅中規劃的「浴衣Cosplay」。（雄獅旅遊提供）

●陸客減！台灣觀光急凍 我們能學習到的是…

相較於現階段的我們憂心陸客銳減，台灣觀光愁雲慘霧之際，其實我們所著眼的如能跳脫兩岸政治、陸客會不會來，或許我們該從雄獅這郵輪之旅學習的是如何包裝旅遊的新奇與感動、思索旅行的意義與價值。

此外，我也在課堂上問了我在船上五天最好奇的事，「如果遇上颱風等不可預期因素，郵輪之旅該如何繼續？」Tim老師回答說，站在旅行業以「顧客安全至上」為前提，如遇到颱風，郵輪之旅勢必停駛，客人所繳交的費用也將全數退還，其成本將由雄獅全數吸收。

雄獅旅遊「2017 Costa歌詩達郵輪9天8夜」之旅中規劃將「欣講堂」上課方式呈現於郵輪上。（雄獅旅遊提供）

然我們都知道，包下一艘逾3000多人的豪華郵輪，設計多款活動、邀請知名歌手演唱費用勢必也是不小的開銷，如一旦停駛，這對於這家公司該年的營銷勢必會有所影響。然如果這趟郵輪之旅成功了，它有可能翻轉台灣人對旅行的方式、特色的包裝與規劃才是打動旅人的關鍵，也能藉由在日本港口的各式活動（如神戶夜跑、浴衣cosplay等）讓國際看到台灣觀光多元與創意。

台灣基隆港港口，也是許多郵輪業者的停靠港。（達志影像／shutterstock提供）

●旅行的意義 等待你我去發掘

「不只是去了哪裡，而是為了什麼而去」。《國家地理旅行者》主編 George Stone如是說。對於旅行，或許我們該換個角度來思考，不是追求昂貴景點與美食，也許廉價機票與細心規劃，我們也能看到不同的風景；也不僅僅是蒐集地圖上每一次的風和日麗與明信片，或許在旅途中與當地人、事、物的交流才是最難得可貴。

不可至否的是，台灣目前的觀光的確遇到瓶頸，不光光是陸客不來，今年歐洲恐攻，也連帶影響台灣赴歐出團人數。或許危機也是轉機，現階段的台灣所要改變的是對於旅行的方式、行程的創意與包裝，郵輪所倡導的「慢活深度之旅」值得學習，如日本二線城市—長崎、韓國的釜山、濟州島都因郵輪帶來觀光人潮，而有好山好水的台灣是否也能以此為借鏡，再創台灣觀光前景。

旅行能增廣見聞，一趟出走說不定也能帶來另一場生命改變，然最重要的是從旅行中貼近自己，認認自己是誰！誠如旅遊作家 羅伯特．路易士．史蒂文森所說，「對我來說，重點不是出發去那裡旅行，而是出發！我是為旅行而旅行！最棒的事就是前進。」

(中時電子報)

旅行能增廣見聞，一趟出走說不定也能帶來另一場生命改變。（達志影像／shutterstock提供）