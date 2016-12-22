竹北濱海水月公園 水月觀音安座啟用

高5米的「水月觀世音菩薩聖像」文化地景裝置藝術安座典禮，22日在新竹縣竹北市海仔尾出海口的「水月公園」預定地盛大舉行。（陳育賢攝）

「水月觀世音菩薩聖像」文化地景裝置藝術安座典禮，22日在新竹縣竹北市海仔尾出海口的「水月公園」預定地盛大舉行。（陳育賢攝）

「水月觀世音菩薩聖像」安座典禮，22日盛大舉行。（陳育賢攝）

竹北濱海水月公園水月觀音安座啟用

新竹縣竹北市近年全力拚觀光，規畫濱海自行車路線及「水月公園」休閒藍圖，22日在海仔尾出海口的水月公園預定地，進行5米高的「水月觀世音菩薩聖像」文化地景裝置藝術安座典禮，未來再整合舊有的新月沙灣，將成為北台最大的濱海景觀休閒觀光區。

竹北市長何淦銘指出，位在新港里海仔尾的觀音聖像，是花蓮縣琉璃世界藥師壇城上圓下禪大法師，有感於國土危脆、災疫肆行、生命無常，為祈遠離災難及消災植福，守護大新竹平安吉祥，特別贈送竹北市公所「水月觀世音菩薩聖像」文化地景、裝置藝術，以期仰仗諸佛菩薩慈力加被，並將發起眾等之清淨功德。

何淦銘說，「濱海線永續環境地景整合計畫及綠色城市文化亮點」是目前施政最重要的計畫之1，不僅要留住17萬人的休閒，更要吸引外地人口來到竹北休閒、消費，帶動竹北市的經濟活水。

而佔地從竹北、新豐交界的鳳鳴隧道南端起至頭前溪北岸出海口，東至西濱公路的濱海休閒帶狀區，將以在地樂活生態為主要目標，整個區域包括北起鳳鼻隧道、南至海仔尾再轉回鳳山溪畔接台1線等長達超過30公里的海、溪自行車道，以及昨天安座觀音菩薩的「水月公園」。

此座觀世音菩薩聖像是琉璃世界藥師壇城守護台灣計畫第1階段預計安奉30尊的第13尊聖像，其為花崗原石精雕一體而成，高5米、寬3.3米、厚3米，未來不但可以為居民帶來安定心情、心念向善的力量，還期許此文化地景裝置藝術，能帶動觀光發展、增加整體的觀光價值。

(中時)